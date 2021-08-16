РИАМО - 16 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оказался на втором месте рейтинга по упоминаемости глав регионов России в соцмедиа за июль 2021 года, сообщает компания «Медиалогия».

В первую тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В прошлом месяце пользователи соцсетей обсуждали сообщение главы Подмосковья о том, что обязательную систему QR-кодов отменяют в Московской области. Владельцы заведений общепита с 19 июля смогут сами решать, проверять ли им QR-коды у посетителей.

Кроме того, в соцсетях обсуждали прямую линию, которую Андрей Воробьев провел с жителями региона. А еще в соцсетях обсуждали, как губернатор проведал ветерана Великой Отечественной войны 97-летнюю Веру Ивановну Панову из Каширы.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах.