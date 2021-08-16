РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 авг.В Королеве до 22 августа инспекторы ГИБДД проведут две профилактические операции, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

С понедельника инспекторы ГИБДД начнут проводить 2 профилактических мероприятия «Автобус» и «Встречная полоса». Мероприятия продлятся до 22 августа.

«Операция «Автобус» направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок», — сказал Ермилов.

Особое внимание инспекторы обратят на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям. Кроме того, они проверят прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров, обязательно отметят соблюдение режима труда и отдыха.

Во время мероприятия «Встречная полоса» инспекторы напомнят водителям, что на дорогах нужно быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В ряде случаев не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения. По причине выезда на полосу встречного движения и при управлении автомобилем в состоянии опьянения могут пострадать невинные люди.