РИАМО - 16 авг. В Подмосковье в 99,3% квартир заключили договоры на обслуживание газового оборудования, осталось заключить договоры в 0,7% квартир, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мы знаем почти поименно каждый такой дом (где не заключены договоры – ред.) – это ТСЖ и ЖСК, и ряд пунктов в армейских городках, где отдельные работы, мы с коллегами из министерства обороны <…> работаем», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Хромушин отметил, что с апреля в 218 тыс. квартир заключили договоры по газу. Также более чем в 2,5 тыс. квартир договоры заключили с единой специализированной организацией.

«Также есть динамика по ИЖС (индивидуальному жилищному строительству – частным домам – ред.), к нам прибавилось 18 тыс. договоров (по обслуживанию газа – ред.). Все понимают, что ни копейки не получит ЕРЦ, пока не проведена работа (по обслуживанию – ред.). Так, за предыдущие 3 месяца коммерческие организации провели 615 обслуживаний газового оборудования и внесли в систему, а только за последние 2 недели 15,5 тыс. оцифровано проверок газового оборудования», — уточнил вице-губернатор.

Среди специализированных организаций положительную динамику по работе показали «Юникон», «Регионгаз сервис» и ряд других. В числе отстающих - компании «Газ ТО», «Гарант сервис» и другие.

Постоплату за техобслуживание газового оборудования вводят в Подмосковье с 1 сентября. Жители будут платить только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.