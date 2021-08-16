РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. На текущий год в городском округе Люберцы запланирован капитальный ремонт 115 многоквартирных домов, на сегодня план работ выполнен на 37%, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2021 года в округе капитально отремонтировали 43 многоквартирных дома из 115, это 37% от запланированного объема работ. Еще на 24 объектах сегодня ведутся ремонтные работы», - уточнил Ружицкий.

В план капитального ремонта многоквартирных домов входит замена лифтового оборудования в 24 домах, внутридомовых инженерных систем (11), ремонт отмостки (3), кровли (66), балконов (8) и фасада (23).

За 7 лет в рамках масштабной программы капитального ремонта в Подмосковье заменили 11 575 лифтов в 3 713 многоквартирных домах.