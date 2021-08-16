РИАМО - 16 авг. Тематическая площадка, посвященная персонажам писателя Эдуарда Успенского, появится в парке «200 лет Егорьевску» в 2022 году, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

«Главные преобразования ждут эту территорию на следующий год. Мы вошли в государственную программу и хотим сделать этот парк в тематике, посвященной героям нашего земляка Эдуарда Успенского. В нем (парке - ред.) появятся дополнительные детские площадки, так называемая «коробка с апельсинами», большая сцена, роллерная трасса», — сказал Гречищев. ​

Парк пользуется популярностью среди жителей для прогулок и занятий спортом. Его площадь составляет свыше 25 га.

Ранее в парке уже проводили благоустройство. Там появились пешеходные и велодорожки, а также беседки и детские площадки.