РИАМО - 16 авг. Посещаемость фитнес-клубов стремится к допандемийным показателям, а обороты этой сферы выросли на 17% в июле этого года против июля докризисного 2019 года, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Интерес москвичей к спорту, спортивным товарам и здоровому образу жизни растет, особенно это заметно в летние месяцы. За июль 2021 года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 млн рублей, увеличившись на 5,6% к июню, а в сравнении с июлем 2020 года рост составил 40,3%. За первое полугодие 2021 года оборот фитнес-центров достиг 5,48 млрд рублей, что на 92,5% превысило показатель аналогичного периода 2020 года и на 24,7% — 2019-го», — рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса фитнес-клубы не работали с конца марта до 23 июня. Многие участники этого бизнеса начали переводить занятия с оффлайн на онлайн режим.

Некоторые фитнес-клубы замораживали действие карт клиентов на период нерабочих дней, в результате чего сроки продления абонементов сдвинулись на несколько месяцев.

Эти меры позволили спорткомплексам сохранить своих клиентов. В прошлом году пик продаж пришелся на сентябрь. Оборот отрасли составил 718 млн рублей.

Также эта сфера вошла в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики, компании отрасли была оказана поддержка на федеральном и московском уровне.

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