РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли около 10,6 тыс. обращений от жителей, сообщил директор службы Виталий Богданов на оперативном совещании в администрации округа.

«На минувшей неделе в ЕДДС Люберец поступило 10 662 обращения, из них 726 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии 39 обращений поступили по вопросам ЖКХ, 15 - по экологии, 4 - уличное освещение, 1 - бездомным животным.