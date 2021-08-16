РИАМО - 16 авг. Центр подмосковного Егорьевска масштабно благоустроили. Там появилось новое общественное пространство с фонтаном и установлено новое освещение, сообщил глава городского округа Александр Гречищев.

«Одним из масштабных проектов, который был реализован в первую очередь, стало благоустройство центральной части города, где сохранились купеческие особняки XIX века. Центр был обновлен: убраны провода, за счет чего открылись фасады, установлено новое освещение и видеонаблюдение, также обновлена плитка», — сказал Гречищев.

Благодаря изменению схемы движения автотранспорта в центре города образовалось новое общественное пространство на площади более 2,5 га, отметил он.

Глава округа подчеркнул, что на площади построили фонтан, а также разместили детскую зону и различные активности для молодежи. Кроме того, особое внимание уделили доступности среды для маломобильных граждан. Установлены пандусы и средства навигации для слабовидящих.

«Вместе с людьми на площади появилось кафе, стационарные точки питания и точки продажи сувенирной продукции», — добавил Гречищев.