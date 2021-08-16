РИАМО - 16 авг. 6 стационарных офисов «Мособлгаза» по социальной газификации посетили более 1,7 тыс. жителей, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Уже открыто 6 офисов социальной газификации — красивых, стационарных, удобных. Самый большой по посещаемости из них — это раменский, открывшийся первым. Его посетило около 900 жителей, его догоняют домодедовский и дмитровский», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Хромушин уточнил, что 28 августа планируется открытие офиса в Сергиевом Посаде и 30 августа — в Волоколамском городском округе. Также на прошлой неделе начал работать первый мобильный центр социальной газификации. Всего их планируется 12.

В рамках президентского проекта соцгазификации к каждому участку совершенно бесплатно подведут газовую трубу. Но это возможно в тех населенных пунктах, где уже есть магистральный газопровод.

Единственный критерий - жилое помещение должно быть официально зарегистрировано. К концу 2022 года такую возможность получат 300 тыс. человек - это более 110 тыс. домовладений.