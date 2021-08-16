РИАМО - 16 авг. Жители и гости Московской области с начала 2021 года совершили в автобусах «Мострансавто» более 134 млн поездок с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, что составляет свыше 53% от общего пассажиропотока предприятия. Об этом сообщает пресс-служба областного перевозчика.

«Мострансавто» является лидером в Подмосковье по числу социальных маршрутов. В компании их порядка 94% от всей маршрутной сети. Льготами пассажиры могут воспользоваться на городских, пригородных и междугородних маршрутах организации.

Больше всего поездок по соцкартам совершили пассажиры МАП № 12 г. Ногинск — более 20 млн операций. Второе место занял МАП № 10 г. Королев, на которое пришлось около 18 млн поездок. Замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки: пассажиры обслуживаемых им маршрутов воспользовались соцкартами почти 15 млн раз.

В автобусах предприятия жители и гости Подмосковья могут оплатить проезд бесконтактными банковскими картами или гаджетами, а также картой «Стрелка», на некоторых — картой «Тройка».

Проезд в транспортных средствах возможен только при наличии защитной маски или респиратора. В автобусах компании и на объектах транспортной инфраструктуры проводится регулярная дезинфекция.