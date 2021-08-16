РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 авг. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 69 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 12 106 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 14 по 16 августа выявили 4 028 случаев заболевания, из них 1 362 случая – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 407 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 579 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 340 788 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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