РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез более 31 тыс. куб. м отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщил замруководителя предприятия по округу Алексей Гвоздев на оперативном совещании в администрации.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 31 056 куб. м отходов, из них 2 945 куб. м - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он отметил, что также за неделю вывезли 38 куб. м мусора с несанкционированных свалок.