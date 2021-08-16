РИАМО - 16 авг. В Подмосковье было организовано более 3 тыс. встреч по вопросам социальной газификации, их посетили около 94 тыс. человек, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Вице-губернатор добавил, что тему социальной газификации активно освещают в СМИ. В настоящее время уже сделано 424 муниципальные публикации.
«Каждую неделю «Мособлгаз» проводит брифинги. На сегодня уже согласован и подготовлен тираж: 2,5 млн экземпляров будет передано муниципальным СМИ с адресным перечнем, когда и какой дом будет подключен к газу в Московской области в рамках президентской программы», — рассказал Хромушин.
Также в Подмосковье установили 54 билборда с информацией о соцгазификации, на 28 крупных АЗС разместили интерактивные стенды. Жителям населенных пунктов, попавших в программу социальной газификации, рассылали электронные письма.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
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