РИАМО - 16 авг. В Подмосковье было организовано более 3 тыс. встреч по вопросам социальной газификации, их посетили около 94 тыс. человек, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы продолжаем встречаться. Эту работу никто не отменял, все время на территории есть какие-то вопросы. Мы каждую среду проводим штаб, общаемся со старостами, если какие-то вопросы – решаем их, как говорят, онлайн (в реальном времени – ред.)», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Вице-губернатор добавил, что тему социальной газификации активно освещают в СМИ. В настоящее время уже сделано 424 муниципальные публикации.

«Каждую неделю «Мособлгаз» проводит брифинги. На сегодня уже согласован и подготовлен тираж: 2,5 млн экземпляров будет передано муниципальным СМИ с адресным перечнем, когда и какой дом будет подключен к газу в Московской области в рамках президентской программы», — рассказал Хромушин.

Также в Подмосковье установили 54 билборда с информацией о соцгазификации, на 28 крупных АЗС разместили интерактивные стенды. Жителям населенных пунктов, попавших в программу социальной газификации, рассылали электронные письма.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>