РИАМО - 16 авг. Следователи выступили с ходатайством, в котором просят арестовать женщину, оставившую новорожденную дочку в мусорном баке в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Новорожденная девочка была найдена в мусорке на улице Усачева в столице 14 августа. Ребенка доставили в больницу. Ее здоровью ничего не угрожает.

Мать ребенка объяснила свой поступок тем, что была не готова воспитывать ребенка одна и испугалась ответственности.

Сегодня следствие ходатайствуют перед судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжение.

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