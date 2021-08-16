РИАМО - 16 авг. На 8% выросло число обращений жителей Подмосковья в социальных сетях за прошедшую неделю. Наибольший рост отмечен по 3 темам – образование, строительство, дороги и транспорт, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина

Больше всего сообщений по-прежнему поступает по темам дорог и транспорта, благоустройства и ЖКХ.

Количество вопросов по теме дорог и транспорта выросло на 34%. Ремонт дорог и тротуаров активнее всего обсуждали жители Раменского округа, Электростали, Одинцовского округа, округа Пушкинский. Общественный транспорт интересовал жителей Богородского округа, Люберец, Балашихи, Лобни и Щелкова.

По благоустройству рост обращений был незначительным.

«Число обращений в категории «Оперативные решения обращений жителей» снизилось в 2 раза. Все отработаны в срок», - отметила Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она обратила внимание глав округов на рост числа вопросов по освещению. Поскольку темнеть начинает раньше, жители активнее интересуются этой темой.

По ЖКХ количество обращений снизилось практически на 20%. Отмечен рост числа сообщений по подтоплениям дворов и дорог, но все они были оперативно отработаны администрациями.

На 69% увеличилось количество сообщений по соцгазификации. Жители очень активно интересуются этой темой, комментируют ее и задают вопросы.

На 55% выросло число обращений по строительству и ремонту образовательных учреждений. Чаще всего эта тема волновала жителей Балашихи, Королева и Мытищ.

«По образованию у нас выросло количество обращений на 149%. В соцсетях идет информирование жителей о ремонтах школ и подготовке к новому учебному году. В комментариях жители активно интересуются сроками, указывают школы, где еще необходимо провести ремонт», - рассказала Звягина.

Больше всего сообщений на тему образования поступило из Орехово-Зуевского округа, Королева, Красногорска, Лосино-Петровского и Долгопрудного.

В конце доклада Звягина обратилась к жителям региона с просьбой бережнее относиться к паркам и иным природным территориям региона, не оставлять после пикника мусор.