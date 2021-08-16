РИАМО - 16 авг. На 8% выросло число обращений жителей Подмосковья в социальных сетях за прошедшую неделю. Наибольший рост отмечен по 3 темам – образование, строительство, дороги и транспорт, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина
Больше всего сообщений по-прежнему поступает по темам дорог и транспорта, благоустройства и ЖКХ.
Количество вопросов по теме дорог и транспорта выросло на 34%. Ремонт дорог и тротуаров активнее всего обсуждали жители Раменского округа, Электростали, Одинцовского округа, округа Пушкинский. Общественный транспорт интересовал жителей Богородского округа, Люберец, Балашихи, Лобни и Щелкова.
По благоустройству рост обращений был незначительным.
«Число обращений в категории «Оперативные решения обращений жителей» снизилось в 2 раза. Все отработаны в срок», - отметила Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.
Она обратила внимание глав округов на рост числа вопросов по освещению. Поскольку темнеть начинает раньше, жители активнее интересуются этой темой.
По ЖКХ количество обращений снизилось практически на 20%. Отмечен рост числа сообщений по подтоплениям дворов и дорог, но все они были оперативно отработаны администрациями.
На 69% увеличилось количество сообщений по соцгазификации. Жители очень активно интересуются этой темой, комментируют ее и задают вопросы.
На 55% выросло число обращений по строительству и ремонту образовательных учреждений. Чаще всего эта тема волновала жителей Балашихи, Королева и Мытищ.
Больше всего сообщений на тему образования поступило из Орехово-Зуевского округа, Королева, Красногорска, Лосино-Петровского и Долгопрудного.
В конце доклада Звягина обратилась к жителям региона с просьбой бережнее относиться к паркам и иным природным территориям региона, не оставлять после пикника мусор.
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