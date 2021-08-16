РИАМО - 16 авг. Участок, в котором будут проживать осужденные к принудительным работам, открыли в Одинцовском городском округе. Это первое подобное учреждение в регионе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Участок был открыт при исправительном центре на базе имущественного комплекса предприятия ООО «Старт». В церемонии открытия поучаствовали начальник УФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, директор предприятия ООО «Старт» Владимир Воробьев, заместитель прокурора Московской области Олег Черсков, и другие.

В специально созданном учреждении при предприятии будут проживать осужденные к принудительным работам. Такой вид наказания применяется уже 4 года. Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных на территории субъекта, в котором они проживали или были осуждены.

Открытый участок находится в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Там могут проживать около 50 человек. Их трудоустроят на предприятии легкой промышленности ООО «Старт», которое шьет одежду и другие изделия. Им будут платить зарплату, но часть будут удерживать по решению суда в доход государства.

Кроме того, осужденным предстоит оплачивать коммунально-бытовые условия проживания в общежитии и возмещать из своей заработной платы ущерб по исполнительным листам.

«Принудительные работы - это альтернатива лишению свободы лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести. В исправительном центре осужденные находятся под постоянным контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы, но вместе с тем при необходимости самостоятельно добираются до работы, приобретают себе еду и одежду, с разрешения администрации могут выезжать за пределы ИЦ», - отметил начальник УФСИН Александр Ветров.

Сейчас в регионе свыше 700 жителей Московской области, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона. Они имеют право обратиться в суд о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

«На данном участке созданы достойные условия работы и проживания для осужденных. Важно, что теперь у большего количества жителей Подмосковья, отбывающих наказание, появилась возможность трудиться в своем регионе. Расширение сети, открытие новых исправительных центров и участков при них, является одной из приоритетных задач перед УФСИН России по Московской области и правительством Московской области», — сказал Каратаев.

Вскоре в регионе откроют еще один подобный участок, который будет располагаться на территории Коломенского городского округа.