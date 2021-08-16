РИАМО - 16 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1362 новых случая заболевания Covid-19. Наибольшее число новых случаев за сутки зарегистрировали в Балашихе (92) и Одинцовском округе (91), сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки 78 случаев выявили в Люберцах, 69 — в Домодедове, 64 — в Подольске, 59 — в Красногорске, 56 — в Чехове, 53 — в Солнечногорске, 49 — в Богородском округе, 48 — в Мытищах, 47 — в Раменском округе, 46 — в Орехово-Зуевском округе, 37 — в Королеве, по 34 — в Пушкине и Истре, 33 — в Клину.

29 случаев выявили в Шатуре, по 25 — в Жуковском и Фрязине, 24 — в Сергиевом Посаде, 23 — в Ступине, 22 — в Серпухове, по 21 — в Наро-Фоминске и Реутове, по 20 — в Коломне и Котельниках, 19 — в Долгопрудном, 17 — в Дмитрове, 15 — в Воскресенске, по 14 — в Щелкове и Электростали, по 13 — в Кашире и Химках.

По 10 случаев коронавируса выявили в Дзержинском и Дубне, 9 — в Лотошине и Серебряных Прудах, по 8 — в Краснознаменске и Озерах, по 7 — в Лосино-Петровском, Ленинском округе и Рузе, по 6 — в Зарайске, Волоколамске, Егорьевске и Луховицах, по 5 — в Ивантеевке, Талдоме и Шаховской, по 4 — в Бронницах и Черноголовке, по 3 — в Лобне и Можайске, 2 — в Электрогорске, по 1 случаю выявили в Красноармейске, Лыткарине, Пущине и Павловском Посаде.

Ни одного случая инфекции не выявили в Звездном городке, Власихе, Рошале, Молодежном и Протвине.

На сегодня в Московской области выявлено 407 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7579 человек. За пандемию выздоровели и выписались 340 788 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>