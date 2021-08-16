РИАМО - 16 авг. В Подмосковье планируется реализовать программу «Остановка рядом с домом», в рамках которой будут установлены 276 остановочных пунктов общественного транспорта рядом с ЖК, новыми районами и в других местах, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы предлагаем реализовать программу «Остановка рядом с домом». В этом году готовы сделать 67 остановок», - сказала Анна Кротова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Кротова уточнила, что всего до 2023 года включительно планируется установить 276 остановок. Они будут установлены после анализа необходимости в них ЖК и новых районов, деревень, сел и СНТ, а также после анализа, где находятся остановки по требованию.

Она добавила, что остановки также планируется оснастить бронированным стеклом, чтобы уменьшить количество случаев вандализма.