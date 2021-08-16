РИАМО - 16 авг. Футбольный стадион «Москвич» введут в эксплуатацию после реконструкции в следующем году. Сейчас на объекте заканчивают устанавливать дренаж футбольного поля, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Также к концу подходят работы для дальнейшей установки спортивного оборудования легкоатлетического ядра. А еще строители укладывают покрытие беговых дорожек вокруг футбольного поля.

Кроме того, в рамках реконструкции идут работы по облицовке зеркальными кассетами внутренней (нижней) части навеса трибун. Такое решение позволит обеспечить узнаваемый облик объекта.

На трибуну после реконструкции войдет более 4,1 тыс. зрителей, а еще 50 VIP-гостей. На подземном этаже появится стрелковая галерея. Открытые плоскостные сооружения выполнят для тренировочного процесса по легкой атлетике.

«Реконструкция стадиона «Москвич» - сейчас один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы. По завершении работ, здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба», - отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.