РИАМО - 16 авг. Специалистам предстоит обновить трамвайное депо им. Н.Э. Баумана внутри и снаружи. На объекте появятся все необходимое, чтобы обслуживать трамваи нового поколения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Комплекс, состоящий из восьми зданий, будет объединен общими стилистическими решениями и колористикой индустриального дизайна.

«Прообразом послужил трамвайный вагон: за основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные «составы» выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Депо находится на ул. Сельскохозяйственная, д. 9/2. После реконструкции общая площадь объекта составит порядка 68 тыс. кв. м. Депо будет обновлено для дальнейшего обслуживания трехсекционных низкопольных трамваев нового поколения.

Также построят новые корпуса: административный, физкультурно-оздоровительный центры, склад, мойку, насосную станцию, а также две проходных со стороны Сельскохозяйственной улицы и улицы Сергея Эйзенштейна.

Территорию вокруг депо благоустроят. Там сделают подъездные дороги, появятся дорожки для пешеходов, также проведут озеленение.