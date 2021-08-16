РИАМО - 16 авг. В рамках президентской программы соцгазификации с начала III квартала в Подмосковье выполнено 605 пусков газа, что составляет 57% от плана на квартал, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«В планы на 2021 год входят 1,1 тыс. населенных пунктов, 40 тыс. домовладений, 77 тысячам жителей мы должны обеспечить качество жизни путем подводки газа. В планах на III квартал 2021 года — 50 населенных пунктов, 1,1 тыс. домовладений и 5,9 тыс. жителей. Хочу доложить, что сегодня мы выполнили 605 пусков, что составляет 57% от плана», — сказал Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что сейчас идут строительные работы в 310 населенных пунктах 39 городских округов. Также за последние 2 недели жители подали 22 тыс. заявлений на заключение договора комплексного обслуживания. Заключено уже более 4 тыс. договоров.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведение газа на участке собственник делает за свой счет.