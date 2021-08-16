РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 авг. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 48 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе подтвердили 18 811 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

4 028 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 14 по 16 августа, в том числе 1 362 случая заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 407 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 579 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 340 788 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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