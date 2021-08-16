РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. 83 куб м мусора убрали с дорог Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник заместитель главы округа Николай Покацкий на совещании в администрации.

«В рамках летнего содержания автомобильных дорог проводились работы по очистке и мойке проезжей части», - сказал Покацкий.

Он добавил, что в работах задействовали 84 человек и 37 единиц техники. Всего вывезли 72 кубометра смета и 83 кубометра мусора. Кроме того, удалили 7 аварийных деревьев.

По его словам, продолжаются работы по ремонту тротуаров, работы завершены на улице 8 Марта и локальная замена плитки на улице Урицкого тоже.