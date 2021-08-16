РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 авг. Более 15 предложений в сфере экономики поступило от жителей городского округа Мытищи, сообщила замглавы администрации муниципалитета Ирина Шилова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что за 15 дней работы центра обработки наказов поступило более 15 предложений в сфере экономики от жителей Мытищ.

Она добавила, что если жители не успели оставить свое предложение, они могут сделать это в следующих форматах: позвонить в центр сбора наказов: 8(495)984-00-70; оставить свое предложение на сайте или написать Telegram-боту.