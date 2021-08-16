РИАМО - 16 авг. ЦИК провел жеребьевку мест политических партий в бюллетенях на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2021 года. Так, первой в списке будет КПРФ , за ней — «Зеленые», после — ЛДПР, сообщает Федеральное агентство новостей.

4-й в списке будет партия «Новые люди», 5-й — «Единая Россия», 6-й — «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», 7-й — «Яблоко», 8-й — «Партия роста», 9-й — «Партия свободы и справедливости».

10-й в списке будет партия «Коммунисты России», 11-й — «Граждаская платформа», 12-й — «Зеленая альтернатива», 13-й — партия «Родина», 14-й — «Партия пенсионеров».

Выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления пройдут с 17 по 19 сентября.

Кроме того, в ряде регионов на выборах в Госдуму будет организовано онлайн-голосование. Дистанционно проголосовать смогут жители Москвы, Курской, Нижегородской, Ростовской, Мурманской, Ярославской областей и Севастополя.