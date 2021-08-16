РИАМО - 16 авг. Ежедневно в Подмосковье общественный транспорт перевозит 2,2 млн человек, таким образом, пассажиропоток почти достиг допандемийного уровня, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Мы видим, что количество пассажиров ежегодно растет. В день мы провозим 2,2 млн человек. Это только в день, но при этом при всем, самый пик был в 2019 году - 2,3 млн, но сейчас мы практически выровнялись и после пандемии достигли нужного пассажиропотока», - сказала Кротова в ходе совещания губернатора Подмосковья с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Она добавила, что с 2019 года в Подмосковье отремонтировали дороги, на которых раньше нельзя было пустить автобусы.

Кроме того, был запущен 91 новый маршрут, обновили более 2,1 тыс. новых автобусов, обеспечили высокий процент соблюдения расписания. ​