РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В рамках ямочного ремонта во дворах Люберец устранили 96 ям за неделю, сообщил на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства Владимир Белов.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было задействовано 115 единиц спецтехники и 1 241 человек», - сказал Белов.

По его словам, за прошедший период было собрано и вывезено порядка 408 кубометров мусора.

«Продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. В текущем году будет благоустроено 38 дворовых территорий», - добавил Белов.

Он отметил, что проводится ямочный ремонт на дворовых территориях. Таким образом, за неделю было устранено 96 ям.

«Сотрудниками Административно-технической комиссии по городскому округу вынесено 6 постановлений на сумму 30 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 70 тыс. рублей - за ненадлежащее состояние содержания территории», - заключил Белов.