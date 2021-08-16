РИАМО - 16 авг. 14 автовокзалов отремонтируют в Подмосковье по программе реновации. В это число вошли объекты, на которых ремонтные работы не проводились давно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас приоритетны 14 объектов, которые не знали ремонта очень давно. Это Ногинск, Дмитров, Клин, Сергеев-Посад, Раменское, Чехов, Зарайск и другие территории будут проведены по новому стандарту. Все будет в соответствии с желаниями жителей и велению 21 века», — сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что на вокзалах появятся комфортные зоны отдыха, туалеты, пункты питания, которые будут соответствовать современным стандартам. ​

Как рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова, в регионе были разработаны критерии, по которым выбирали объекты для ремонта.

«Мы разработали критерии отбора, кого же мы будем ремонтировать, какие же автовокзалы мы будем ремонтировать в первую очередь. Это пассажиропоток в год, количество автобусов, количество жалоб, дата последнего ремонта, возраст автовокзала, количество маршрутов», - сказала Кротова.

Специалисты обновят освещение внутри автовокзалов, а также появятся новые вывески в едином стиле. ​

«Подытожим, что мы сделаем к 1 сентября. Это заменим сиденья, установим электронные табло, отремонтируем входы и места перед кассами в 14 автовокзалах. А к 1 октября закончим установку 14 вывесок и современного освещения. Косметический ремонт 14 автовокзалов и автостанций. Результаты нам будут уже видны в сентябре», - сказала Кротова.