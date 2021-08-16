РИАМО - 16 авг. Жилой дом для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба департамента строительства города.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что дом располагается по адресу: Шереметьевская улица, владение 5, корпус 1.

Дом состоит из одной секции. Фасады облицовали керамогранитными плитами, на которых разместили короба под кондиционеры. Лоджии уже остеклены.

В здании находится 120 квартир, среди которых 45 однокомнатных, столько же двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Первый этаж нежилой и предусмотрен для размещения объектов социального, коммерческого и культурного назначения. Во входной группе располагаются помещение для консьержа и колясочная.

Также дом оснастили системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Территорию рядом со зданием благоустроят, там будут спортивная площадка и клумбы.