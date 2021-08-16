РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Директор парка Талалихина Подольска заверил, что спортсменам понравятся спортивные зоны, которые появятся в ходе первого этапа реконструкции, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На прошедших выходных представители спортивного сообщества Подольска и депутаты встретились с директором парка имени Талалихина Валерием Теличко, который подробно рассказал о благоустройстве парка. В мероприятии принял участие и Максимович.

«В настоящее время в парке идет первый этап реконструкции, в ходе которой будет обустроена сеть пешеходных и велосипедных дорожек, площадка воркаута. Директор парка заверил, что зоны в парке придутся по вкусу спортсменам с самыми разными предпочтениями и уровнем подготовки. Надо только дождаться окончания всех работ по реконструкции», - написал Максимович.

Также будет обустроена спортивная зона, оснащенная площадками с тренажерами. Запроектирована зона отдыха для детей, которая предусматривает создание детских игровых площадок по всей территории парка. Это будут игровые мини-городки и спортивные площадки. И, конечно же, 10 километров пешеходных дорожек.