РИАМО - 16 авг. За минувшие сутки в Подмосковье вылечилось 1530 пациентов, всего выздоровели 340 788 человек, сообщает подмосковный оперштаб.

На сегодняшний день в Московской области выявлено 407 455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом за сутки умерли 9 человек, с начала пандемии — 7 579 человек.

При появлении любых симптомов простуды жителям Подмосковья рекомендуют вызывать врача на дом.

Прививки от коронавируса можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах Московской области. Вакцинация проводится бесплатно.

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