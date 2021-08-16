РИАМО - 16 авг. В Подмосковье увеличилось число заявок от жителей на заключение комплексного договора по соцгазификации. Уже 65 тыс. заявок подано, а 4 тыс. договоров заключено, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

«Очень важно, что мы закончили работу по проведению встреч с жителями. Мы провели более 3 тыс. встреч, в которых приняло участие 94 тыс. населения», - отметил Хромушин.

Важность программы соцгазификации отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Социальная газификация - это президентский проект. Его ключевая задача - забота о тех, у кого нет газа. Потому что дом с газом – это другое качество жизни, все мы это прекрасно понимаем. И наши подразделения, особенно «Мособлгаз», очень подробно и профессионально занимаются газификацией», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Губернатор региона добавил, что общий объем программы составляет около 115-120 тыс. договоров.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ. В населенных пунктах Подмосковья, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Проведения газа на участке собственник делает за свой счет.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>