РИАМО - 16 авг. Более 80 тыс. человек стали участниками онлайн-голосования по благоустройству дворов в Московской области на 2022 год, опрос проходил с 28 июля по 11 августа на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Всего в голосовании приняли участие более 80 тыс. человек. Это хороший показатель, который еще раз доказывает, что наши жители вовлечены в преобразование своих городов. Наша задача в свою очередь — дать им сделать свой выбор», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Всего на голосование было вынесено 5 870 дворов. На данный момент идет подведение итогов.

В адресный перечень дворов войдут не только те территории, которые выбрали по итогам голосования на «Доброделе», но и те, которые граждане попросили обновить, обратившись в местную администрацию.

Итоговый адресный перечень дворов опубликуют на портале «Добродел», на официальных сайтах администраций муниципальных образований, а также на сайте министерства благоустройства региона до конца августа.

Подмосковье – один из первых субъектов России, где дали жителям возможность голосовать за включение собственных дворов в план комплексного благоустройства. Ежегодно здесь благоустраивается не менее 10% дворов. С 2015 по 2020 годы в регионе комплексно благоустроено 8 196 дворов.