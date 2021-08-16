РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 авг. Холодную воду временно отключили в домах на нескольких улицах подмосковного Щелкова, воду отключили в связи с ремонтными работами на линии водоснабжения на территории очистных сооружений, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала.

Холодную воду отключили по следующим адресам: улица Заречная, дома с №№122 по 137, Луговой переулок; Полевой переулок; поселок Рудоуправления.

Холодное водоснабжение будет восстановлено после завершения работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.