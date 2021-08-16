РИАМО - 16 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1362 случая коронавируса, с начала пандемии в регионе выявили 407 455 случаев, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

После заболевания у выздоровевших пациентов нередко проявляются последствия в виде постковидного синдрома, тромбозов, одышки, кашля и тахикардии. Своевременно определить их и начать лечение помогает диспансеризация.

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