РИАМО - 16 авг. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, почему необходимо употреблять ягоды в пищу. Их лучше всего есть свежими, смешивать с йогуртом или добавлять в кашу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ягоды являются антиоксидантами. Наибольший интерес в них представляют антоцианины, кверцетин и витамин С. В ведомстве рассказали, что первые отвечают за окраску растений, а в организме помогают снизить воспалительные процессы.

Кварцетин позитивно влияет на здоровье больных с ревматоидным артритом, а также способствует замедлению потери памяти. Витамин C обеспечивает здоровье коллагена.

В Роспотребнадзоре рекомендуют употреблять в пищу ежевику. Она богата фолиевой кислотой и витаминами группы B. Полезна человеку черника, в ней много клетчатки, витамина C и Е, и марганца. Похожие показатели и у малины. А еще она богата медью, калием, ниацином, рибофлавином.

Специалисты советуют добавлять в рацион и клубнику. В ней содержаться витамины K, C, B5 и B6. А еще в ней много клетчатки, йода, марганца, калия, меди, магния, фолиевой кислоты, рибофлавина и омеги-3.