РИАМО - 16 авг. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Местами температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение будет действовать с 10:00 до 16:00 17 августа. В Московской области предупреждение не объявлено.

Аналогичный уровень опасности из-за жары объявлен во Владимирской и Тульской областях.

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