РИАМО - 16 авг. Столичные полицейские пресекли деятельность группы лжеюристов, которые обманывали пенсионеров на крупные суммы денег. От действий аферистов могли пострадать порядка 100 человек. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Один из потерпевших – пенсионер – сообщил оперативникам, что заключил с юридической компанией договор о правовой помощи для получения статуса ветерана труда, увеличения пенсии, а также оформления льгот. За оказание этих услуг мужчина заплатил свыше 1,3 млн рублей, но работники организации своих обязательств не выполнили», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция установила троих подозреваемых – уроженцев ближнего зарубежья. Они обзванивали доверчивых граждан по телефону, предлагая им бесплатные консультации и высококвалифицированное правовое содействие. Для убедительности и в подтверждение своего «профессионализма» лжеюристы размещали на стенах липовые благодарности, якобы оставленные клиентами.

«Имеются основания полагать, что от махинаций пострадали около ста граждан, большинство из них – пенсионеры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере)», – добавила Волк.

При обысках оперативники изъяли кассовые аппараты, кредитки, документы и другие вещи. Двое человек арестованы, одну из соучастниц поместили под подписку о невыезде. Полиция устанавливает возможных сообщников задержанных.