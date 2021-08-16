РИАМО - 16 авг. Известную российскую блогершу Елену Сажину задержали в столице. В ее автомобиле нашли пачки фальшивых купюр, а также макеты оружия, передает РЕН ТВ.

Сажина ведет блог под ником Helen Yes, в Instagram на нее подписаны около 9 млн пользователей.

Девушка и несколько ее друзей заехали на территорию таможенно-логистического центра «Ховрино» на Путейской улице. В итоге их задержали охранники. Блогерша и ее приятели заявили, что заблудились.

Молодые люди пообещали уехать, но сотрудники ЧОП сообщили в полицию, что на территорию режимного объекта приехала машина без номеров с неизвестными людьми. На место ЧП прибыл наряд. В салоне Cadillac Escalade правоохранители обнаружили предметы, похожие на оружие, а также пачки с долларами.

Сажина пояснила, что она собиралась снимать видео для подписчиков, деньги — ненастоящие, а оружие — игрушечное.

В отношении задержанных составили административный протокол.