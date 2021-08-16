Московский метрополитен считается одним из самых красивых в мире, однако мало кто знает, что некоторые его станции могли бы вполне стать залами настоящего геологического музея. В столичном метро можно встретить окаменелости, образовавшиеся более 400 миллионов лет назад. Где именно искать следы древних существ, которые ранее жили под водой, читайте в материале РИАМО.

Летопись Евразии

Окаменелости — это ископаемые останки организмов, которые фактически превратились в камень. Увидеть затвердевшие следы пребывания на планете морских животных минувших геологических эпох можно более чем на 50 станциях Московского метрополитена.

Как рассказал РИАМО создатель онлайн-журнала «Геонаследие» и член краеведческого клуба «Родник» Сергей Бердышев, в столичном метро представлена целая галерея образцов облицовочного камня с различными окаменелостями. Эти мраморные плиты привезли с более чем 45 месторождений России и других стран.

«В этом камне отражена летопись Евразии за последние 2,7 миллиарда лет: каждая порода является своего рода досье, где задокументированы процессы, протекавшие на планете в далеком прошлом, и даже запечатлены окаменелые останки древних обитателей континента», — рассказал собеседник.

В использованных для облицовки станций породах наиболее широко представлена морская фауна трех периодов истории Земли: силурийского, каменноугольного и юрского.

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Древние обитатели

Как сообщается на сайте mos.ru, в метро Москвы можно встретить останки аммонитов, кораллов, наутилусов, белемнитов и других животных. Окаменелости попадаются как на старых станциях, так и на новых — все зависит от материалов облицовочного материала стен и колонн. Породы с останками привозили, в частности, из Армении, Грузии, Урала, Крыма, Италии и Московской области.

Например, станции «Сокольники», «Чистые пруды» и переход с кольцевой станции «Киевская» на станцию «Киевская» Арбатско-Покровской линии облицованы серо-черным полосчатым мрамором с Уфалейского месторождения (Челябинская область). По словам Бердышева, уфалейский мрамор образовался около 420 миллионов лет назад, на границе силурийского и девонского периодов. Тогда Урал был невероятно контрастен: вдоль пустынной, безжизненной суши простиралось коралловое море. В толще этих вод сновали наутилусы. Сегодня их раковины и обломки кораллов можно встретить на уфалейских плитах метро.

В свою очередь, станции «ВДНХ», «Третьяковская», а также мостик между вестибюлями «Китай-города» украшает белый сахаровидный мрамор с Коелгинского месторождения Челябинской области. Возраст этих пород приближается к 300 миллионам лет — это говорит о том, что они образовались в каменноугольный период. Тогда поверхность суши покрывали густые леса, а на морском дне обитали сидячие животные — морские лилии. «Среди стеблей растений то и дело проносились проворные рыбешки и охотившиеся на них гониатиты, чьи останки есть в мраморе станции «Третьяковская», — рассказал эксперт.

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Обитатели юрского периода

Большая часть окаменелостей Московского метрополитена относится к юрскому периоду (201-145 миллионов лет назад). Тогда на суше господствовали динозавры, а в морях процветали аммониты — дальние родственники наутилусов, обладавшие закрученной раковиной. Увидеть аммонитов можно на станциях «Арбатская», «Аэропорт», «Добрынинская», «Каховская», «Краснопресненская», «Красносельская», «Парк Победы», «Площадь Ильича», «Речной вокзал», «Электрозаводская» и многих других.

«С аммонитами за господство в толще воды боролись белемниты (в переводе с греческого «похожие на метательный снаряд»), чьи внутренние раковинки — «чертовы пальцы» — также находят в метро, на станции «Парк Победы». Внешне белемниты походили на современных кальмаров», — рассказал Бердышев.

Кроме того, дно моря усеивали морские ежи, морские лилии, разнообразные улитки и похожие на устриц брахиоподы (плеченогие). Всех этих обитателей также можно встретить в метро на станциях «Электрозаводская» и «Каховская».

В плитах станций «Арбатская», «Белорусская», «Ленинский проспект», «Павелецкая», «Таганская», «Университет» можно заметить изысканного вида «чаши» — кремнистые каркасы губок. «Эту облицовку из мясо-красных с прожилками белого кальцита мраморизованных известняков добыли на Салиетском месторождении в Грузии. В ней содержатся останки обитателей раннеюрской эпохи (200-190 миллионов лет назад). Фанаты окаменелостей смогут найти в этих плитах много интересного», — отметил эксперт.

На станции «Краснопресненская» можно встретить уникальных обитателей раннеюрского моря — наутилоидей с выпрямленной раковиной, а на станции «Парк Победы» — раковину аммонита-великана диаметром более полуметра.

Посмотреть на останки обитателей юрского периода можно на станциях «Арбатская», «Аэропорт», «Библиотека имени Ленина», «Комсомольская»-радиальная и «Красносельская». Облицовка этих станций богата ископаемыми с месторождений Биюк-Янкойское, Кадыковское и Чоргуньское. «Крымские породы являются обломками огромного кораллового рифа, который был заселен двустворками, плеченогими и другими беспозвоночными», — заключил Бердышев.

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