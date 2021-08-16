РИАМО - 16 авг. Новые стандарты качества строительства жилых домов в Подмосковье начали действовать с 8 августа 2021 года. О внедрении новых требований необходимо информировать жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что эту информацию важно донести до жителей.
Ранее заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что соответствие жилья стандартам будут проверять 3 раза - на стадии архитектурной комиссии градсовета, экспертизы проектной документации, а также на уровне получения разрешения на строительство.
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