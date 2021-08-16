«Важно не количество, а качество! Чтобы каждое новоселье было радостью, мы внесли изменения в стандарты. Сегодня требования такие, что дворы должны быть без машин, дома без мусоропроводов, комплексное благоустройство, входы в подъезд и на придомовую территорию без лестниц», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.