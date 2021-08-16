РИАМО - 16 авг. Комплекс работ по благоустройству исторического центра Звенигорода завершат до конца 2021 года. В городе планируется обновить все места отдыха, популярные у жителей и туристов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Там, в историческом центре, реализуется масштабный проект, он предусматривает благоустройство парков, скверов, зон отдыха, расширение тротуаров. Работы также должны быть завершены в этом году», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Губернатор региона подчеркнул, что на главу муниципалитета возложена персональная ответственность за реализацию проекта.

Ранее глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел ход работ в рамках реализации проекта «Звенигород – Гостиный Город». Предварительную планировку территории в Центральном парке выполнили уже на 70%, начало озеленения запланировали на 20 августа.