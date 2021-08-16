РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 авг. Озерные чайки покинули Мытищинские плавни в национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров», сообщается на сайте администрации горокруга.

На Мытищинских плавнях стало непривычно пусто и тихо. Здесь гнездилось не менее 10 тысяч особей. Чайки вывели и выкормили своих птенцов, слетки стали самостоятельными. Вся группировка переместилась на поля, водохранилища и другие места, где птицы будут кормиться, отдыхать и готовиться к осенней миграции.

Сейчас на плесах хорошо заметны обитатели – утки, лысухи и поганки. Сезон их гнездования прошел успешно. Весной и летом не было природных аномалий, растительного и животного корма - в изобилии.

Изредка над плавнями можно увидеть хищных птиц – болотного луня, черного коршуна, пустельгу. У водоплавающих птиц подросли птенцы, но они, как и взрослые особи, не покинут Лосиный остров до осени - до момента отлета в теплые края.

22 и 28 августа в 12:00 состоятся пешеходные экскурсии на Верхне-Яузский болотный комплекс и Мытищинские плавни. Сотрудники национального парка познакомят посетителей с животным и растительным миром жемчужины Лосиного острова, а также покажут необычный природный объект – плавун. Более подробную информацию можно уточнить по телефону: 8(495)323-88-85 или почте ecotour@elkisland.ru.