РИАМО - 16 авг. Около 1 тыс. объектов были выбраны голосованием для реализации в рамках проекта «Народные тропы». Все работы по их созданию необходимо завершить до 1 октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которую мы с вами сопровождаем по просьбе жителей, это так называемый проект «Народные тропы». Порядка 1 тыс. объектов прошли голосование и должны быть завершены до 1 октября текущего года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Ранее уже завершились работы на 12 «народных тропах». Среди них дорожки в Люберцах, Балашихе и Королеве. На 116 объектах степень готовности оценивалась как высокая.

Работы на 802 объектах завершат до 15 сентября, еще на 251 – до 1 октября.

Программу «Народные тропы» запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она предполагает создание дорожек во дворах, а также формирование пешеходных маршрутов, протоптанных людьми.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин ранее сообщил, что реализацию программы планируется продолжить и в следующем году.