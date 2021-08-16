РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. Процент сбора за услуги ЖКХ в подмосковных Люберцах составил 42%, сообщила заместитель начальника управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль на оперативном совещании в администрации.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ на 12 августа составил 42%. Текущий процент - 34%, оплата за предыдущий период - 8%», - сказала Мотыль.

По ее словам, за неделю в МособлЕИРЦ поступило 12 обращений от жителей. Все касались расчета платы за ЖКУ.