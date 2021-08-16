РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Огнеборцы ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке поселка Санаторий Родина в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

15 августа в 13:44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в поселке Санаторий Родина. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 14:29. Пострадавших нет.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и девять человек.