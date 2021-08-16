РИАМО - 16 авг. Полный объем работ по благоустройству пешеходных дорожек и ремонту асфальта во дворах должен быть завершен до 1 октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Лето – это время активного благоустройства. Тема, которая обращает на себя внимание — состояние пешеходных дорожек, тротуаров и асфальта во дворах. У нас запланирован большой объем работ в этом направлении, важно закончить его до 1 октября», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

В рамках проводимых работ во дворах региона будут полностью отремонтированы внутридворовые проезды, разрушенные тротуары, а также будут построены новые тротуары на месте «народных троп».

Ранее на территории Подмосковья установили 125 детских площадок по программе губернатора. В настоящее время работы ведутся по 34 адресам, все площадки будут установлены до сентября.

Голосование по благоустройству подмосковных дворов в 2022 году запустили на «Доброделе»>>