РИАМО - 16 авг. Полный объем работ по благоустройству пешеходных дорожек и ремонту асфальта во дворах должен быть завершен до 1 октября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках проводимых работ во дворах региона будут полностью отремонтированы внутридворовые проезды, разрушенные тротуары, а также будут построены новые тротуары на месте «народных троп».
Ранее на территории Подмосковья установили 125 детских площадок по программе губернатора. В настоящее время работы ведутся по 34 адресам, все площадки будут установлены до сентября.
Голосование по благоустройству подмосковных дворов в 2022 году запустили на «Доброделе»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии