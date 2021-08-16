РИАМО - 16 авг. Из 1260 школ Подмосковья 328 - нуждаются в капитальном ремонте. Их внесли в заявку региона на участие в президентской программе капремонта школ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важная президентская программа, которая дополнительно позволит нам навести порядок и по форме, и по содержанию. Потому что не только коммуникации будут меняться, но и все что необходимо для учебного процесса: интерактивные доски, оборудование, на котором будут заниматься дети», - сказал Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами округов.

Он добавил, что в первую очередь будут отремонтированы такие объекты, как Андреевская школа в Солнечногорске, городской лицей в Бронницах, школа №11 в Сергиево-Посадском округе, школа №8 в Дмитрове и еще ряд образовательных учреждений.

«Наше министерство образования подготовило полный список. Прошу глав познакомиться с ним и донести до жителей, когда и какой ремонт будет в школе, где учатся наши дети», - уточнил Андрей Воробьев.

Он отметил, что для качественного выполнения ремонта контракт на проектные и строительно-монтажные работы будет заключаться в едином комплексе. Андрей Воробьев подчеркнул, что главы несут персональную ответственность за работу с подрядчиками.

Как сэкономить на сборах в школу: 5 советов от экспертов>>