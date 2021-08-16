РИАМО - 16 авг. Из 1260 школ Подмосковья 328 - нуждаются в капитальном ремонте. Их внесли в заявку региона на участие в президентской программе капремонта школ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что в первую очередь будут отремонтированы такие объекты, как Андреевская школа в Солнечногорске, городской лицей в Бронницах, школа №11 в Сергиево-Посадском округе, школа №8 в Дмитрове и еще ряд образовательных учреждений.
«Наше министерство образования подготовило полный список. Прошу глав познакомиться с ним и донести до жителей, когда и какой ремонт будет в школе, где учатся наши дети», - уточнил Андрей Воробьев.
Он отметил, что для качественного выполнения ремонта контракт на проектные и строительно-монтажные работы будет заключаться в едином комплексе. Андрей Воробьев подчеркнул, что главы несут персональную ответственность за работу с подрядчиками.
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