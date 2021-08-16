РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В подмосковных Котельниках стартовал фотоконкурс, посвященный предстоящему Дню города, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«В Котельниках стартует фотоконкурс «Мой взгляд», посвященный Дню города. Его главная идея - показать отношение и взгляд жителей на наш городской округ. С предложением провести такое мероприятие вышли члены Штаба гражданских инициатив и открытая площадка «Котельники. Инфо». Возраст участников не ограничен», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работы принимаются до 29 августа в трех номинациях. Это «Люди города» - фотографии, на которых запечатлены жители Котельников (портреты, семейное фото и др.); «Мой город» - фотографии Котельников (уличное фото, пейзажи, городская среда); «Я живу в Котельниках» - жизнь жителей в городском округе (репортажная фотография, уличное фото и др.).

На фотоконкурс принимаются фотографии только в хорошем качестве с дальнейшей возможностью печати, поэтому их оригиналы необходимо присылать на электронную почту: ​kotelniki.info@gmail.com. В теме письма нужно указать «Фотоконкурс». Также необходимо написать ФИО автора работы и контактный телефон.

Фото может быть сделано как на фотоаппарат, так и на обычный телефон. Победитель будет определен путем голосования жителей за понравившуюся фотографию 4 сентября – в День города. Для голосования необходимо пройти на фотовыставку, которая развернется в парке «Белая Дача».