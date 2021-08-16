РИАМО - 16 авг. В Ленинском округе отметили День физкультурника. Центральной площадкой праздника стал стадион «Металлург» в Видном. В основную программу вошли свыше 15 различных спортивных мероприятий, включая соревнования по 9 видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздник прошел 15 августа. Были проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному и большому теннису, шашкам и шахматам, дартсу и легкой атлетике.

Кроме того, на специально оборудованной площадке «Сильный двор» встречали любителей кроссфита, на мотобольном поле - северной ходьбы.

Гости праздника получили возможность сдать нормативы ГТО. На территории картинга состоялись гонки на велосипедах и беговелах среди самых юных жителей округа.

Большинство мероприятий прошли на свежем воздухе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

«Ленинский округ традиционно славится спортивными успехами, а также популярностью активного образа жизни среди жителей. На празднике каждый, независимо от возраста и уровня подготовки, смог найти для себя что-то интересное, провести свой досуг с максимальной пользой для своего здоровья», - отметил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.

Систематически физической культурой и спортом в Ленинском округе занимаются свыше 55 тысяч жителей в возрасте от 3 до 79 лет.